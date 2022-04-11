英國2月GDP增幅僅0.1% 放緩程度高於預期

儘管在防疫限制放鬆後，旅遊人數大幅回升，但由於汽車製造業下滑，英國經濟 2 月份的放緩程度超過預期。

英國國家統計局周一 (11 日) 指出，英國 2 月 GDP 成長年率僅 0.1%，低於經濟學家預測的 0.3%，更不及 1 月的 0.8% 成長幅度。

統計局表示，英國 2 月份的 GDP 仍比兩年前增長 1.5%，當時 COVID-19 還未在英國傳播。

儘管本次數據多在俄羅斯入侵烏克蘭之前，但英國仍面臨著全球供應鏈中斷和重要零組件短缺，造成汽車為主的製造業下滑。

製造業 2 月的下滑幅度為 0.4%，原因是運輸設備製造下降 5.4%，電腦、電子和光學產品下降 4.3%，其中微晶片供應中斷影響了全球產量。

相較之下，受防疫限制放寬影響，來自國內及海外的假期訂房率提升，旅遊業大幅增長，旅館的活動量增加了 23%，這是自去年 8 月以來，旅館業首度單月正成長。

通膨則成為後續發展的隱憂。英國商會經濟負責人 Suren Thiru 表示，政府需要為企業和企業提供更多的財政支持，以應對不斷上升的成本壓力。

他表示，隨著通膨上升、能源費用飆升和稅收增加，英國經濟成長面臨愈來愈多傷害，2 月的放緩可能是長期大幅放緩增長的開始。