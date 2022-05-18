富國銀行CEO警告：美國經濟正毫無疑問走向衰退

據報導，富國銀行 (WFC-US) 執行長 Charlie Scharf 在週二 (17 日) 表示，毫無疑問地，美國經濟正在步入衰退。

Scharf 表示，美國經濟很難避免某種形式的衰退。隨著美聯準會 (Fed) 迅速採取行動，通過積極升息來來壓低通膨飆升，這很可能會對經濟造成一些後果。

儘管如此，Scharf 表示，從大多數指標來看，美國消費者和企業財務狀況都還算是良好，因此美國將面臨的是「溫和經濟衰退」。

在 Scharf 發表上述言論之際，華爾街越來越擔心 Fed 的決策可能使經濟走向衰退，Fed 主席鮑爾周二 (17 日) 表示，Fed 將繼續推動收緊貨幣政策直到通膨明顯下降，他強調，在物價開始回落至健康水準之前將繼續支持升息。

在美國通膨達到近 40 年高點的壓力下，Fed 本月初升息 2 碼 (50 個基點)，是今年繼 3 月時升息一碼後再度升息。鮑爾表示，在升息之後如果經濟狀況仍保持目前的水準，就有可能在往後的會議中採取類似 2 碼的升息舉措。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 曾預估，美國經濟在未來 1 年美國經濟陷入衰退的機率為 15%，未來 2 年內衰退的可能性為 35%，他認為，Fed 很難在不導致經濟衰退的情況下，收緊貨幣政策，以壓低通膨。