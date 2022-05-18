拜登訪日將啟動「印太經濟框架」 以對抗中國在亞洲影響力

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 表示，美國總統拜登 (Joe Biden) 未來幾天訪問亞洲之時，將啟動一項期待已久的經濟倡議，以加大美國在亞洲的參與。

雷蒙多說，在拜登 5 月 20-24 日亞洲行出訪日本期間，美國及其夥伴將啟動「印太經濟框架」(IPEF)。

拜登此行也會訪問南韓，據《朝鮮日報》報導，南韓總統尹錫悅表示支持，預計他周六在首爾與拜登會晤時，宣布南韓政府有意加入這個框架。

印太經濟框架是由拜登在 2021 年 10 月出席東亞峰會時首次提出，聲稱要建立一個適應要求的多邊夥伴關係。框架預計聚焦改善供應鏈、清潔能源和基建等合作，還包括跨境數據流動的網路科技議題，但不包括傳統貿易協議、降低關稅等內容。

在前川普政府退出跨太平洋夥伴關係協定 (TPP) 談判後，IPEF 是拜登政府為對抗中國在亞洲影響力所採取的一項行動。

雷蒙多周二 (17 日) 表示，印太地區財經官員迫切要求美國加大存在，制定積極的經濟策略。

雷蒙多在與澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞和日本會談後，於 11 月份宣布這項計畫的工作。

不過，IPEF 的一些細節令人感到模糊不清，一些美國國會議員批評該計畫缺乏實質性內容。

國際戰略研究所日本主席兼地緣經濟和戰略主任 Robert Ward 表示，IPEF 不會有效替代或取代 TPP，中國目前已尋求加入改動後的 CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)。