美國公布印太戰略深化夥伴關係 判斷北京正從烏克蘭危機看台海局勢應對

拜登政府周五 (11 日) 公布預告已久的印太戰略，將深化與台灣在內亞洲國家的經濟合作關係。美國不具名官員透露，拜登政府愈來愈相信，中國正在觀察美國對烏克蘭危機的因應，以判斷美國將在北京對台採取激進行動時可能採取的模式。

在這份長 12 頁的文件中，美國將強化因應氣候變遷能力、避免另一波疫情爆發，並對抗中國激進和脅迫的行為。

拜登政府希望藉由印太戰略強化與亞洲盟友的關係，並與中國日益崛起的經濟和軍事實力抗衡。這是拜登上台後承諾重建區域關係的最新努力，並希望藉此在人權和貿易等議題向北京施壓。

歐巴馬時代美國東亞外交官 Daniel Russel 說，印太戰略關注夥伴關係同時提及台灣，是值得注意的地方，「這顯示在拜登政府看來，維持台海和平和安全，是需要區域內外夥伴團體合作的議題。文件重申華府的一中政策，但把台海議塑造為更廣泛的區域穩定議題。」

印太戰略闡述未來 12 到 24 個月的行動計畫，華府也將擴大愛東南亞和太平洋島嶼的外交，優先考慮與太平洋島國的關鍵談判。文件重申，美國擬於 2022 年初啟動印太經濟框架，希望能填補一部分在前總統川普退出區域貿易框架後所產生的隔閡。

俄烏危機升高、中國和俄羅斯強化戰略夥伴關係之際，美國國務卿布林肯 (Anthony Blinken) 本周仍拜會印度、日本和澳洲。

布林肯周五在澳洲記者會上在未點名中國的情況下說：「其他人都在看，我們 (西方國家) 怎麼因應 (烏克蘭危機)。」

三名美國官員透露，華府愈來愈相信，北京當局把美國在烏克蘭危機上的應變，視為美國未來在台海議題上的態度。美國也希望確保北京和競爭對手，不會把去年混亂的阿富汗撤軍，看成是美國未來因應危機的模式。