〈俄烏衝突〉芬蘭、瑞典正式申請加入北約 土耳其仍反對

瑞典和芬蘭正式申請加入北大西洋公約組織 (NATO)，結束了幾十年的中立地位，代表著歐洲安全格局的巨大轉變。

芬蘭和瑞典駐北約大使 Klaus Korhonen 和 Axel Wernhoff，周三 (18 日) 上午在布魯塞爾的北約總部，向北約秘書長史托騰柏格 (Jens Stoltenberg) 遞交了加入申請。

這兩個國家在整個冷戰期間及以後，都保持軍事不結盟，但在俄羅斯開始入侵烏克蘭後，做出申請加入北約決定。芬蘭與俄羅斯接壤，瑞典與芬蘭接壤。

此舉將顯著擴大北約東部邊界，而這是過去長期以來，俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 長期的抱怨，同時俄羅斯就是以北約東擴為由，在 2 月下旬入侵烏克蘭。

俄羅斯此前一直威脅芬蘭和瑞典，不過本周開始淡化兩國加入的影響。俄羅斯外長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov) 周二表示，芬蘭和瑞典以及其他中立國家，多年來一直參加北約的軍事演習。

目前北約成員國中，土耳其公開表態反對兩國加入。土耳其總統厄多安 (Recep Tayyip Erdogan) 表示，兩個北歐國家是「許多恐怖組織的根據地」。

土耳其要求瑞典和芬蘭不但要公開譴責庫德工人黨 (PKK)，也要譴責其分支，才能獲准加入這個國家聯盟。

這是北約內部分歧的一個重要源頭，因為雖然所有成員國都承認 PKK 為恐怖組織，但是許多國家卻為 PKK 在敘利亞的分支組織人民保護部隊 (YPG)，提供了武器，來對抗伊斯蘭國組織。