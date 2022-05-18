對抗通膨 四分之一英國人餓肚子省錢

英國週二 (17 日) 最新一項調查顯示，在通膨壓力惡化和糧食短缺擔憂的情況下，四分之一的英國人選擇不吃飯。

英格蘭銀行警告，由於燃料和食品價格上漲帶給家庭預算壓力，通膨可能在幾個月內達到 10%。

英國 Ipsos 民意機構在 2022 年 5 月 11 日至 12 日，對 2061 名年齡介於 16 至 75 歲之間的英國人展開調查，有超 80% 英國人擔心生活成本上漲，以負擔食品和能源等基本必需品的能力。

這項調查顯示，為了因應高通膨，四分之一英國人選擇不吃飯。近五分之一的人借錢維持生計。有五分之三的英國人關閉暖氣以樽節能源支出，英國 5 月份均溫在 7℃-15℃間。超過 25% 的人取消電視和媒體訂閱服務，將近一半的人表示減少社交活動。

五分之二的人表示，由於奶油和雞肉等許多主食在過去一年中上漲了十分之一，他們已轉向選擇更便宜的超市採購。

調查指出，低收入人群最容易感受到帳單帶來的沉重壓力。年收入低於 2 萬英鎊 (約台幣 74 萬以上) 的人中有一半以上非常擔心未來六個月的生活成本，而年收入在 5.5 萬英鎊或以上 (約台幣 200 萬) 的人中不到五分之二。

展望未來，儘管人們已經削減開支，但受訪者仍預計生活成本會繼續上升，近一半的受訪者還預計抵押貸款或租金會上漲。

英格蘭銀行總裁 Andrew Bailey 週一表示，烏俄戰爭帶來物價上漲和糧食短缺問題是英國和世界許多其他地區真正擔心的問題。