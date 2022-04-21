〈財報〉旅遊需求飆升 美國航空預期第2季即可獲利

美國航空 (AAL-US) 周四 (21 日) 預測第 2 季將實現獲利，因為強勁的旅遊需求有助於其彌補飆升的燃料成本。

這家美國最大航空公司表示，自 2 年多前新冠疫情開始以來，3 月是營收首度超過 2019 年水準的第一個月，並表示訂位數仍持續上升。

美國航空是這個財報季第 3 家公布業績的主要航空公司。聯合航空 (UAL-US) 周三 (20 日) 表示，由於訂位數和票價激增，預計今年將恢復獲利，與上周達美航空 (DAL-US) 的類似評論相呼應。聯航股價在周三方後交易推動航空股同步走升。

美航股價在公布業績後飆升，在周四盤前交易上漲超過 9%；周三盤後交易即因聯航業績而推動上漲約 5%。聯航周四盤前上漲超過 8%。

美國航空第 1 季的表現與華爾街的預期相比如下：

●調整後每股虧損 2.32 美元，預期每股虧損 2.40 美元

●總營收 89 億美元，而預期為 88.26 億美元。

美國航空第 1 季淨虧損 16 億美元，營收近 89 億美元，是一年前 40 億美元銷售額的 2 倍多，超出分析師預期。

該公司表示，第 1 季燃油價格為每加侖 2.80 美元，較去年增加 65%。自 2014 年油價暴跌後，美國航空就停止對沖燃料。