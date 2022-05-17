旅遊需求升溫 聯合航空調升第二季營收前景預估

據報導，聯合航空 (UAL-US) 在週一 (16 日) 發布在一份文件中預期，今年夏天的旅行需求將更加強勁，預估第二季的每座位里程單位營收 (TRASM) 將較 2019 年最多成長 25%。

聯合航空最新預估，今年第二季的 TRASM 將較 2019 年同期成長 23% 至 25%，高於原先預估的 17%。此外，聯航也調高第二季的燃料開支升幅預測，預估季增約 40%，較原先估計高出 17 個百分點。

該公司表示，第二季營收預期將創新高，幫助公司扭虧轉盈，同時也表示，今年夏季預期將是疫情以來最繁忙的夏季，預估今年美國國慶期間，接載乘客約 530 萬名。

聯合航空執行長 Scott Kirby 說，目前商業旅遊和休閒的機票預訂都很強勁。「我在航空業待了 30 年，從未看過需求出現這種如同曲棍球桿的突發性成長。有明確的證據顯示，第二季將是我們業務的轉捩點。」Kirby 說道。

根據上月公布的財報顯示，聯合航空預估第二季營收將改寫公司單季歷史紀錄，營業利潤率達 10%。2022 全年也有望獲利，但聯合航空並未提供具體數字。

國際航空運輸協會 (IATA) 總幹事 Willie Walsh 曾表示，航空客運量正在加速復甦，平均而言，航空業有望在 2023 年恢復到疫情前的水準，較預期提早一年。

Walsh 表示，儘管油價飆升可能導致票價上漲 10%，但到目前為止，高油價和勞動力短缺造成的旅行中斷並沒有使得旅行者卻步。他認為復甦動能將會在今年剩餘時間內持續強勁，並持續至 2023 年。