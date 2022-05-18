股市震盪 大戶搶著持有的前10大股

解封後的需求回溫，卻遇上疫情導致人流、物流的移動限制，讓運輸供應鏈短缺使通膨漸高；今年加上面臨俄烏戰爭，市場能源、農糧等原物料都缺乏，推升物價上漲。美國 3 月消費者物價指數 (CPI) 年增率升至 8.5%，創近 40 年來新高，而台灣最新公布的 3 月份通膨也有 3.27%，為近 15 年來高位。美國聯準會 Fed 為平息全球通膨提出升息政策，在 5 月基準利率上調 2 碼，創下 22 年來最大升幅。

面對利率回升以及通膨影響，市場大幅震盪，這時候部分防禦類股受惠高股息特性，展現良好的抗跌能力，像是必需消費股具備穩定股息分配的收益，與經濟周期的相關性低，且加上人民生活上的必需消費性商品不能少，展現此類股產業在市場上反而脫穎而出。

橋水避險基金近日亦提出第一季前十大持股中三檔除了新興市場 ETF、標普 500 ETF、阿里巴巴，其餘皆為終端消費品類股，像是寶僑、嬌生、可口可樂、百事與 Costco。

綜觀可口可樂、沃爾瑪、寶僑等消費類股近一年績效像是沃爾瑪達 11%，好市多的績效達 49.92%，顯示通膨環境下必須消費類股和 ETF 亦成為投資人的避險選擇之一。

而近期不少券商紛紛提出優惠活動，從申購美股史上最低消、開戶即送 100 元現金，還有千元定期定額手續費驚喜價，不論商品、不論申購筆數只要一次手續費，就是希望在這通膨時代、震盪不安的時期，陪著大家一起長期穩當投資、共同抗跌！

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