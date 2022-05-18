〈房產〉雙北熱門購屋路段 中和區「景平路」330件登交易王寶座

房仲業者依實價登錄資料，統計雙北市近一年雙北市十大熱門購屋路段，台北市由中山區林森北路以 287 筆交易居冠，新北市則是中和區景平路以 330 件拿下榜首。其中，完善生活機能及便捷的交通則為熱門路段交易的共通點。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，民眾購屋偏好從熱門購屋路段便可略知一二，多數入榜路段都有生活機能完善的共通點，佐以便利的大眾運輸系統，而台北市中山區林森北路、新北市中和區景平路能夠位居交易寶座的原因，除了路段長之外，生活機能成熟、沿線住宅多，也是吸引自住、置產族群的目光，帶動路段房市交易熱絡的原因。

台北市近一年前的十大購屋路段，由中山區「林森北路」以 287 件拿下冠軍，陳金萍說，林森北路路段長，從民族東路往南一路延伸至市民大道二段，沿線商業機能活絡，商店、餐廳林立，但因為地域的特殊性，讓林森北路生活圈成為北市市中心房價相對偏低的區域，平均單價落在每坪 60 萬元。目前套房、中古大樓是林森北路主力產品，以低總價的套房為例，約 500-800 萬左右即可入手，也吸引不少看中租金投報率的包租公 / 婆搶入，交易主要集中於林森北路與錦州街交接一帶及條通商圈周邊。

若想入手北市門牌，但預算又相對有限，在北市前十大購屋路段中，也還是有機會找到「6 字頭」以下相對親民的路段，如內湖區的「內湖路一段」及信義區的「吳興街」，住宅均價分別為每坪 59.8 萬元及 58.9 萬元。陳金萍解釋，內湖路一段上有西湖站、港墘站雙捷運的交通優勢，且一旁就是內湖科學園區，區內不乏科技、金融、物流、媒體等產業進駐、設廠，帶動大量就業人口流入，讓不少在內科工作的員工，為避免尖峰時段塞車嚴重，索性就近購屋。

而吳興街是北醫商圈的核心路段，周邊醫療、生活、餐飲採買機能完善，且鄰近信義計畫區，可就近享受精華區的便利性與商業機能，因此吸引不少民眾前往購屋。

新北市近一年的熱門住宅交易區在中和區「景平路」330 件交易，奪下雙北市熱門購屋路段榜首。陳金萍表示，景平路是新北中和區的主要交通幹道，沿線商家林立、生活機能齊全，且路段上設有環狀線中和站、景安站、景平站及秀朗橋站等四座捷運站點，其中景安站可以轉乘中和新蘆線，未來萬大線通車後，中和站也將成為景平路上的第二座雙捷運站點，交通的便利性不言而喻。而雙北購屋族又具有「逐捷運而居」的特性，因此當環狀線通車後，相對其他環狀線已行經的行政區，如板橋、新店來說，景平路親民的 4 字頭房價，更是受到通勤、購屋族的青睞。



