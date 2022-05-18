〈報稅看這裡〉新手房東報稅兩大重點 留意扣抵標準、勿陷報稅誤區

近年來不少投資人轉戰不動產市場，加上政府推動包租代管政策，由於租賃所得必須納入房東個人收入合併計算，對於新手房東的報稅，包租代管業者指出，採取扣抵標準申報，簡單又輕鬆；同時，留意勿陷報稅誤區，以免遭遇連補帶的窘境。

包租代管品牌「SPEEDO 速」，吉富內壢店執行副總危佳芸指出，新手包租公要記得，房東申報綜所稅並非實報實銷，是每年申報綜所稅為「必要費用標準」或「實際租賃支出文件」二擇一申報，租賃所得減除支出後再列入應稅所得，如果當年度包租公個人綜所稅金額低於已扣繳款項，可以完全免繳稅並獲得退稅款，在申報上更為便利。

危佳芸指出，大多數報稅的房東都是根據財政部目前規定的「財產租賃必要損耗及費用標準」，出租固定資產如房屋、土地，損耗及費用減除比率為 43％。房東若出租房屋，今年申報去年度租賃所得時，可按照政部標準，房屋租賃所得的 43％列為必要費用，等於只有剩下的 57％要計稅，如果去年房租收入是 10 萬元，申報時只需要申報 5.7 萬元，併入所得計算就可以了。

危佳芸表示，房東留意別漏報租賃所得之外，也要記得包括房客代為繳稅、押金利息等，都需要列入租金收入，其中押金部分房東應以郵政定期儲金一年期固定利率，設算出利息，列報租金收入。除非能證明押金利息已申報過利息收入，就可免設算這部分所得，避免重複課稅。

而如果是無償出租情形，也要記得無償出借的對象是配偶、直系親屬，才有機會免設算租賃所得，如果是兄弟姊妹這類旁系血親，或是配偶與父母、子女等直系血親拿去開公司，即便是無償出借，仍應依當地租金行情設算所得。

此外，在合法節稅管道方面，加入為社會住宅包租代管的公益出租人，也會有節稅效果。危佳芸表示，房東若適用住宅法第 15 條公益出租人條款，可享有每屋每月租金收入最高 1.5 萬元免稅，而且公益出租人必要損耗及費用率為 60％，換言之，公益出租人報稅不僅每月可免稅 1.5 萬元，還能抵減 6 成收入，等於單年租金收入扣除 18 萬後、只有 4 成要繳稅，例如一個月租 2 萬，一年有 24 萬收入的房東，真正要申報的，只有 2.4 萬元，有十足的節稅效果。

危佳芸提醒，近年來政府勾稽管道越來越多，房客檢舉房東逃漏稅也時有所聞，想要當一個快樂包租公，除了找好標的，尋覓好房客之外，照規定報稅，才能讓自己的房東夢高枕無憂。