外資反手提款群創、傳產金融股 續敲進晶圓代工

台股今 (17) 日站回萬六，外資今日賣超逾 8 億元，不過台指期轉為淨多單，個股買賣來看，外資賣超群創最多，達 1.7 萬張，其餘以金融傳產為主，並大買半導體相關個股，持續敲進聯電、力積電，共近 12 億元。

三大法人今日僅自營商站在多方，買超 14.28 億元，外資再度賣超 8.58 億元；投信終止連 23 日買超，今日轉為賣超 3.48 億元，三大法人合計買超 2.21 億元。期貨方面，外資續回補空單，未平倉口轉為淨多單 91 口。

外資今日買超聯電 1.55 萬張，連 10 買，力積電 6715 張，也買超華邦電 4974 張、強茂、鈺創等相關半導體個；其他電子股華通、鴻海分別買超 8378 張、4384 張。

傳產股方面，外資敲進興農 4897 張、中石化 3790 張；另外也敲進元大美債 1-3、元大滬深 300 正 2、期街口布蘭特正 2 等 ETF。

外資今日賣超群創最多，其餘集中傳產、金融股，包含中鋼 1.5 萬張、航空雙雄共 1.6 萬張、陽明 8885 張；金融股包括玉山金 1.6 萬張、新光金 1.5 萬張、富邦金逾 1 萬張，臺企銀逾 8000 張。

投信今日也集中買超電子族群，以聯電居冠、共 4837 張，日月光、文曄、中美晶、光罩、神準、智易、台勝科等；賣超中信金 6436 張最多，其餘分別是華航、中鋼、長榮航、中鴻、華新、長榮、廣達、安集等。