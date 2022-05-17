〈台股盤後〉台積領軍電子族群上攻漲逾百點 重返萬六

台股今 (17) 日在台積電震盪走高領漲下，電子族群延續漲勢，加上中小型股點火，指數開高震盪，站上萬六關卡，最高至 16085.85 點，不過在傳產、金融族群壓盤下，大盤上攻無力，終場上漲 155.05 點或 0.98%，以 16056.09 點作收，成交量 2068 億元。

電子族群今日成交比重超過 5 成，半導體雙雄領軍，台積電最高至 533 元，終場上漲近 2%，收在 530 元；聯發科也大漲近 2%，以 841 元作收；鴻海、聯電、台達電、日月光投控等均收盤上。

半導體族群漲勢剽悍，威鋒電子攻上漲停，台勝科、全訊、達能、晶心科、世芯 - KY、強茂等都有逾半根停板；另外 IC 設計族群也很強勢，鈺創、晶宏亮燈漲停，安格、創惟、力旺、亞信拉出逾半根停板；晶焱、譜瑞 - KY、通嘉、安國等漲勢也不俗。

除了半導體族群，520 行情帶動政策概念股走揚，太陽能族群的國碩、達能、元晶都有超過 5% 漲幅，聯合再生、茂迪、碩禾等表現也不俗。

威鋒電子攻上漲停，威盛集團也沾光，建達漲幅逾 6%，威盛、宏達電與立衛也都有逾 3% 漲幅。

PCB 族群也有零星點火，華通上漲超過 4%，燿華、定穎、精成科、景碩、松上、宇環、臻鼎 - KY、欣興等均收盤上。

反觀傳產族群，航運族群量縮下跌，航空雙雄華航、長榮航跌逾 1%，貨櫃三雄中，萬海下跌 3%，長榮、陽明也有 1-2% 跌幅。

法人表示，台股在美股、亞股反彈下站上 5 日線後，面臨 10 日線壓力，雖然美國 FED 如預期升息 2 碼、美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 也高於預期，不過台股融資持續瘦身，短線台股仍醞釀反彈契機。