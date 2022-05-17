電子權值軍團發威 台股漲155點收16056點 成交量低迷

台股今 (17) 日跟隨亞股走揚，在美股期指翻紅的激勵下，電子權值大軍漲勢放大，支撐大盤上攻、站上萬六，但金融、航運仍難以擺脫頹勢，加權指數終場上漲 155.06 點或 0.98%，收在 16056.09 點，成交值萎縮至 2067.92 億元。

櫃買指數終場上漲 3.18 點或 1.65%，收在 195.99 點，成交值 611.04 億元。上市櫃成交值合計 2678.96 億元。

電子族群持續扮演多頭領頭羊，由權王台積電

領漲近 2%，終場收 530 元，市值回升至 13.74 兆元；聯發科、聯電、日月光投控、大立光勁揚 1-2%，股王矽力 - KY 續漲逾 3%，國巨股價更強彈超過 4%。

金融族群依舊委靡不振，金控雙雄富邦、國泰均下挫逾 1%，玉山金、兆豐金、元大金同步跌逾 1%，不過，合庫金、台新金、華南金等仍獲資金力挺。

此外，貨櫃三雄持續承壓，萬海重挫逾 3%，長榮、陽明下挫 1-2%，散裝航運股也遭調節，包括裕民、慧洋 - KY、新興、四維航等約下挫 2-3%；航空雙雄同步走軟，長榮航、華航均跌逾 1%。

觀察盤面強勢指標，太陽能族群發動攻勢，國碩、元晶、達能均大漲逾半根停板，聯合再生、茂迪、碩禾、中美晶同樣漲勢凌厲；立凱 - KY 儲能電池大有嶄獲，強攻漲停板 66 元。