富采打造五大成長動能 強化獲利結構

LED 大廠富采 (3714-TW) 近期公布營業報告書表示，集團成立後，去年一舉帶領旗下晶電、隆達虧損大幅改善，並實現獲利，展望未來，富采將著重於新世代顯示、車用、感測與特殊照明，並延伸至化合物半導體領域，打造五大成長動能，強化獲利結構。

富采表示，透過與國際大廠合作在平板、筆電產品成功導入 MiniLED，並實現量產，現階段也正持續擴散至其他應用，公司將 MiniLED 量產經驗運用在實現 MicroLED 產品，並與台灣供應鏈積極合作。

富采表示，目前有部分試產，MicroLED 明年開始貢獻營收，後年才會大幅成長。集團旗下晶成董事長施韋施韋認為，目前 MicroLED 已有部分試產，下半年、明年上半年開始有些打樣訂單，明年年中可望有明確訂單規模。

車用的布局上，富采認為，目前公司在車用市場仍維持高市占率，且 MiniLED 已打入車用市場，預計第三季車用 MiniLED 面板可成功導入歐洲車廠，另外也與客戶在駕駛監控系統 (DMS)、ADAS 等領域進行產品開發。

因應目前多元感測需求，感測也是富采深入布局重點，除了技術開發上，也入股鼎元整合感測受發光元件，達到完整感測布局；特殊照明則看好利基型照明需求，專業照明與植物照明將是未來發展主軸，而殺菌 UVC LED 則以導入多家國際知名品牌。

另外，晶成近年也積極發展化合物半導體，明年可望發酵，公司表示，目前整體訂單需求強勁、供不應求，正積極擴大產能，預計第二、三季營收將保持數倍成長，若設備交期樂觀，最快年底便有機會虧轉盈。