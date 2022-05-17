〈車市〉和泰車發表TOYOTA首款純電車bZ4X 售價159.9萬元

和泰車 (2207-TW) 今 (17) 日發表 TOYOTA 在台首款純電動車款 bZ4X，首批配額 300 台，定價 159.9 萬元，幾乎與日本同步上市，也是 TOYOTA 在台首款搭載 TOYOTA 極致安全防護系統(TSS)3.0 的車款。

和泰車總經理蘇純興表示，TOYOTA 以量產適合更多人的電動化車款為長期目標，因應全球不同地區的需求，逐步推出 HEV 油電複合動力車、PHEV 插電式油電複合動力車、FCEV 氫燃料電池電動車、BEV 電池電動車等多元電動化車款，進而實現碳中和的願景。

對於今年國內車市，蘇純興說，預估總市場規模達 46 萬台，儘管仍缺晶片缺車，但並未下修，整體車市需求還是很好。

bZ4X 搭載 TOYOTA 專為純電車量身訂做的 eTNGA 專屬平台，電池容量為 71.4kWh，並擁有 626km 純電續航里程，這次在和泰車的積極爭取下，幾乎與日本同步上市。

和泰車進一步解釋，TOYOTA 全新純電子品牌 - TOYOTA bZ，命名取自 beyond Zero 第一個字母「b、Z」，希望帶給消費者超越零碳排放的全新價值。

對於充電，和泰車說明，bZ4X 充電系統適用國內最普遍的公建快充規格 CCS1，可負荷最高充電功率為 150kW，常態充電至 80% 僅需約 30 分鐘，慢充規格則適用 SAE J1772，適用全台超過 1000 個公共充電站點。

和泰車強調，TOYOTA 正積極布局環台電能生活圈，除了在 TOYOTA 全台經銷商據點委由士林電機建置 80 個以上的充電站，也與電網營運商 EVALUE 策略合作，提供總計超過 150 個快 / 慢充充電站，另外還具備全台最多的保修據點達 161 個。

另外，為因應首次純電動車上市，和泰車推國內車界首創 TOYOTA 智慧購 APP，為全新販賣模式，讓車主可在線上直接預選。