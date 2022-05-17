特斯拉上海超級工廠復工一個月 稼動率約45%

上海臨港新片區官方今 (17) 日透露，特斯拉 (TSLA-US) 上海超級工廠復工一個月迄今，產能利用率約 45%，略低於上汽集團 50% ，目前臨港汽車產業鏈配套企業產能利用率達到 50% 左右。

臨港新片區官方表示，目前當地汽車供應鏈近日復工進度不斷爬坡，特斯拉也在幫助 100 多家供應商積極複產。特斯拉上海廠在爆發疫情前每周產能約 2 萬輛，目前由於復工複產條件限制，零件供應鏈供貨也受影響，使特斯拉產能利用率還有待提升。

特斯拉近期財報會議中表示，受上海疫情的影響，特斯拉上海超級工廠損失約 1 個月的產量，約 5 萬輛，不過樂觀預期第二季產量將持平於第一季，不會因此下滑。

儘管特斯拉已逐步復工，天風證券分析師郭明錤表示，市場共識都認為上海可望在 6 月復工，不過後續仍要觀察兩重點，包含科技廠的全球結構性改變，還有復工後是否又再度傳出壞消息。

特斯拉是上海第一批復工「白名單」企業，但生產似乎仍因疫情遭遇亂流。JL Warren Capital 發布研究報告指出，特斯拉上海廠上周的產量減少，Model Y 產線有一部分暫時停工，和 Aptiv 工廠員工確診影響零件供應有關。

特斯拉上周已出口兩批電動車，出口量約 9000 輛。中國乘聯會上週數據顯示，特斯拉中國 4 月產量達到達到 10,757 輛，但當月批發量僅有 1,512 輛，較 3 月下降 97.7%。