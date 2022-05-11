與日幣貶值順風車擦身而過 日本370億美元觀光財飛了

過去每當日圓貶值，通常能吸引大批外國觀光客湧入，但在邊境管制措施尚未放寬的情況下，日本與估計達 370 億美元的觀光財擦身而過。

日本外國觀光客在 2019 年的直接消費金額達 4.8 兆日圓 (370 億美元)，如果把這些現金透過旅遊和飯店產業流入日本各地區經濟的效益算進去，金額更可觀。

打從前首相安倍晉三大力振興旅遊業以來，日圓貶值一向是帶動日本地方經濟繁榮的功臣。回顧疫情爆發之前，日圓曾從 2012 年的 79.83 日圓兌 1 美元貶至 2019 年的 109.03 日圓，同期間入境的觀光客人數足足增加近三倍。

疫情爆發之後，日本和許多國家的觀光業一樣都大受打擊。目前日圓已經貶到 130 日圓，如果消費力高的外國觀光客回流，日圓貶值將對日本經濟有極大助益。

目前日本經濟復甦落後 G7 國家，日本執政黨大老世耕弘成日前受訪時表示，日本政府可能取消入境管制，開放商務旅行和一般觀光客入境。

他表示：「要讓日圓貶值有益經濟，就要增加入境觀光客的人數。因此，盡快取消旅客入境限制是重要的事。」

根據世耕弘成，日本研擬把入境規定放寬到和其他 G7 國家一致的水準，代表日本的境管仍相對嚴格。

日本媒體報導，日本首相岸田文雄考慮最快 6 月起逐步開放外國團體觀光客入境，但分析師認為，在夏季國會大選以前，日本不太可能大膽開放邊界。

第一生命研究所經濟學家 Masato Koike 說：「日本的邊境管制正常化，可能要花上一年、甚至更長時間。沒有這些觀光客入境，我們將無法搭上日圓貶值的順風車。」

Koike 說，日圓貶值帶來的消費，可能是一般企業和民眾最有感的好處，否則對他們來說，日圓貶值只代表成本增加。

JNN 上周末的民調顯示，國內輿論對放寬邊境管制的態度軟化，48% 受訪者支持放寬，超過 38% 則反對。

但前首相菅義偉上任僅一年就下台，原因正是大力推動國內觀光，導致國內確診人數激增。因此對岸田文雄來說，如何在防疫和振興經濟之間拿捏仍是挑戰。