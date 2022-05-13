人民幣兌美元觸及19個月低點 失守6.8關口

儘管中國央行再次透過中間價，釋放出強烈的阻貶信號，但人民幣仍進一步下挫，周五 (13 日) 兌美元觸及 19 個月低點，並跌破 6.8 關口，預計連續第 6 周貶值。

北京時間上午，在岸人民幣兌美元觸及 6.8150，為 2020 年 9 月 30 日以來最弱。此前，中國人行將中間價設在 6.7898 元，較預測均值偏強 69 個點，偏強幅度創逾兩年來最大，且為連續第 9 個交易日強於市場預期。

過去 4 周，人民幣兌美元下跌了 6% 以上。長期以來，人民幣一直受到嚴格管理，通常在窄幅區間內波動。

渣打銀行中國宏觀策略主管 Becky Liu 表示，他們認為中國當局願意讓人民幣進一步貶值，只要貶值保持有序，因為這有助緩解增長壓力。

Liu 指出，中國面臨著愈來愈大的下行壓力，當前的防疫清零政策難有調整空間，而相較於美國聯準會的鷹派升息，中國貨幣政策處於寬鬆。

東方匯理新興市場資深策略師 Eddie Cheung 也認為，中間價顯示出當局正減緩人民幣的下跌，但這不會改變人民幣疲軟的趨勢。

此外，根據路透社依官方數據計算，人民幣對主要貿易夥伴的匯率大幅下跌，CFETS 人民幣匯率指數跌至 100.8，去年 11 月以來最低，今年以來下跌 1.63%。

截至午盤，全球美元指數從前收盤價 104.851 跌至 104.64，離岸人民幣兌美元報 6.8108。