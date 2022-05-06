〈群聯法說〉Q1純益雙增逾2成 每股賺11.09元 創同期新高

群聯 (8299-TW) 今 (6) 日公告第一季財報，受惠高毛利產品出貨挹注，加上庫存管控得宜，稅後純益達 21.85 億元，季增 20.6%，年增 29.4%，每股純益 11.09 元，純益與 EPS 同創歷年同期新高。

群聯第一季營收 171.05 億元，季增 1.6%，年增 33%，毛利率 31.54%，季增 3.1 個百分點，年增 2 個百分點，營益率 12.8%，季增 2 個百分點，年減 0.3 個百分點；稅後純益 21.85 億元，季增 20.6%，年增 29.4%，每股純益 11.09 元。

群聯執行長潘健成表示，1 月中發生鎧俠與威騰等原廠汙染事件，市場預期可能在傳統旺季期間，發生短暫供給缺口， 正與全球夥伴及客戶緊密合作，致力降低影響。

潘健成指出，戰爭、疫情封城及通膨等狀況，主要影響消費型產品與市場，群聯滾動式調整庫存水位，持續擴大非消費型營收貢獻度、積極耕耘企業級 SSD 與車用儲存市場、及強化高速傳輸方案產品線。

群聯也同步公告 4 月營收，受中國封城與通膨等因素影響，單月營收 59.02 億元，較前月下滑 7.5%，但較去年同期成長 16%；前 4 月累計營收 230.08 億元，年增 28%，創歷年同期新高。

