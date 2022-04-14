〈群聯技術論壇〉潘健成：Q3旺季可望迎一波大成長 PC客戶已接受漲價

快閃記憶體控制晶片大廠群聯 (8299-TW) 今 (14) 日舉行技術論壇，執行長潘健成表示，鎧俠與威騰汙染事件已影響 NAND 供給面，本月 PC 客戶已接受漲價，漲幅約 10%，短期俄烏確實影響消費性產品需求，不過預估時間約 1-2 個月，商用需求則持續走強，預計第三季旺季仍會有一波較大的成長。

展望後市，潘健成指出，近期中國疫情封城使供應鏈大亂，NAND 零件需求快速滑落，另外，俄烏戰爭也使通膨激升，影響消費產品需求，不過，西方國家 3、4 月起開始汰換設備，支撐商用需求強勁。

潘健成認為，以過去疫情經驗來看，對消費端影響約 1-2 個月，考量到除了中國、台灣外，全球已逐漸解封，疫情已進入尾聲，預計隨著戰爭、疫情隱憂趨緩，第三季旺季可望有一波較大的成長，今年假期消費需求相當強勁。

潘健成強調，消費端疲軟對群聯影響還小，目前營收比重僅占 20%，主要還是以晶片設計與商用應用為主。晶片短缺方面，目前 28/40 奈米製程產能仍嚴重不足，主要來自於與 AMD (AMD-US) 合作後訂單大量湧進。

另外，潘健成也說到，持續與資料儲存大廠希捷 Seagate (STX-US) 合作，預計今年夏季公告產品細節，下半年小量出貨，明年貢獻營收。目前雙方除合作 PCIe Gen4 的 SSD 產品，也在 PCIe Gen5 產品有進展。

潘健成表示，企業級方案是群聯在儲存方案布局的最後一哩路，完成企業級方案布局後，群聯將成為提供從消費、工業、醫療、汽車、伺服器及電腦所有儲存方案的廠商。