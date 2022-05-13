台股是曇花一現還是底部浮現？專家：這四大變數恐阻礙行情延續

台股跌跌不休，而今 (13) 日終於在美國股市止穩、亞洲股市全面反彈氛圍下，帶動台灣股市同步開高走高，終場上漲 215 點或 + 1.38%，收在 15832 點，成交量為 2270 億。但台股自上周五高點 16,491 點波段最大修正已達 875 點，許多投資人都在關心今日行情究竟是曇花一現，還是底部訊號浮現？

對此永誠國際投顧分析師劉良梅認為，本日的行情視為反彈或短線止穩為佳，原因是亞洲股市普遍上漲，較難論定台股已落底，加上市場仍有四大變數，因此本日強彈，投資人不宜武斷當作底部訊號浮現。

阻礙行情延續的變數分別是：通膨與美國升息、俄烏戰爭、中國封控、本土疫情。

通膨與美國升息

鮑威爾昨日接受專訪時首先強調「要令通膨重新得到控制」，並且提到：聯準會能控制的是需求，但無法用政策影響真正的供應。

而目前世界各地正在發生重大事件、地緣政治事件，這些事件將在未來一年左右的經濟會發揮非常重要的作用。因此經濟能否軟著陸這個問題，其實可能＂取決於我們無法控制的因素＂換句話說，聯準會對於目前經濟狀況也感到棘手，但仍重申將以「控制通膨」為首要任務。

俄烏戰爭、中國封控

若說先前推升通膨係因全球塞港缺櫃，強勁需求導致推升運輸成本，那今年通膨不確定性，則是出自於前面提及的俄烏戰爭、中國封控。

主要俄烏戰爭造成大宗商品飆漲，油價的飆升，也是造成美國經濟數據居高不下的主因，而戰爭若演變成持久戰，難以說服市場通膨已見頂，但 FED 已於 5 月宣布升息 2 碼，未來 6 月 CPI 數據是否能顯著下降，即為投資人可追蹤的。

中國封控除了影響台廠業績令投資人較無持有信心外，若屆時中國解封，一時大量出貨需求導致港口無法有效分流緩解，就可能令運價再度上揚，倘若塞港缺櫃市況再次重演，就會令通膨雪上加霜。

上述這兩項變數若遲遲未塵埃落定，就會逼迫聯準會貨幣政策持續偏向緊縮，間接牽動台幣匯率走勢，最終就會影響台股市況。

本土疫情

根據中央疫情指揮中心本日最新數據顯示，今本土新增 64,972 例，死亡 41 例，再次創下新高，顯示台灣疫情仍嚴峻，而這對股市影響為何？劉良梅對此表示，尚不清楚對台股實質影響為何，但南韓已由疫情高峰邁向解封，因此我們可觀察疫情期間韓國股市表現，來推估台灣股市未來可能發展。

由上方疫情股市對比圖，可以概略得知 3 項資訊：

1. 疫情起初股市率先反應下跌，這點和去年五月台股盤中跌逾千點相似。

2. 疫情爆發期間，韓股呈區間震盪格局但並未進一步探底。

3. 疫情自高峰滑落後，股市迎來短期回升行情，隨後市場對疫情不再反應。

總結這三點，劉良梅認為，疫情期間對於股市最大的影響，即為投資人對市場較無信心，使得股市呈現” 漲不動” 狀態。

換句話說，若參照韓國股市發展，待台灣疫情由高峰反轉，市場信心就會回復，高機率會是股市落底時機，屆時產業前景佳、具基本面但遭錯殺的個股就會迅速回歸基本面。

綜上所述，由於市場仍充滿不確定性，因此即便短期台股強漲，投資人應考慮風險，暫以反彈視之，切勿追價。

最後，劉良梅建議投資人逢高調節持股、提高現金水位，好因應變化莫測的行情，或採逢低分批佈局具產業前景個股，會是當前市況較佳的應對方式。

更多獨家盤勢、個股資訊

梅姊 LINE ID : https://lihi1.com/d7YZ6

YouTube 頻道 : https://lihi1.com/ov5Ch

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險