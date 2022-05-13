〈焦點股〉漲價效益發威、全年展望正面 矽晶圓族群樂翻

台股今 (13) 日開高走高，電子族群吹響反攻號角，矽晶圓族群受惠第一季漲價效益，普遍繳出不錯成績單，雖然 4 月營收受中國封控干擾，但全年展望樂觀，今天再度重回多頭懷抱，台勝科 (3532-TW)、環球晶 (6488-TW) 盤中強勢亮燈漲停，合晶 (6182-TW) 也有 8% 以上的漲幅，此外，嘉晶 (3016-TW)、漢磊 (3707-TW) 均大漲逾半根停板。

矽晶圓族群今天吸引資金進駐，台勝科股價攻上漲停，達 229 元，一舉站回年線、月線；環球晶盤中也亮燈漲停，達 565 元，收復月線；合晶一度上漲超過 8%，站上 60 元關卡；嘉晶、漢磊盤中勁揚逾 5%，最高分別來到 98.7 元、116.5 元。

台勝科在價格調漲雙位數帶動下，加上業外匯兌收益挹注，第一季稅後純益 10.02 億元，季增 1.6 倍，年增 2.07 倍，每股純益 2.58 元，攀 12 季高點。台勝科 12 吋新廠目標 2024 年量產，大部分產能都有客戶訂單確保，長約價格也高於目前合約價，相當於 2026 年前，包括新廠在內、幾乎所有產能都已被客戶包光。

環球晶 4 月營收 52.58 億元，受昆山廠停工影響，加上長約客戶大多集中在季底拉貨影響，營收月減 8.3%，年增 5.23%；前 4 月累計營收 215.64 億元，年增 8.9%。不過，客戶持續簽訂長約、產能維持滿載，第一季預付款金額續創新高，樂觀看待 2022-2025 年的營運展望維持不變。

合晶也因上海封城影響出貨，4 月營收從 3 月歷史高點滑落，月減 4.9%，年增 20.16%；前 4 月累計營收 40.36 億元，年增 29.62%。合晶表示，遞延訂單 5、6 月將趕工出貨，預期不會對整體營運造成太大影響。