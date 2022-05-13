產品摻雜玻璃碎片 日本瑪氏回收士力架花生巧克力

負責日本市場「士力架」(Snickers) 巧克力的進口及銷售等業務的 Mars Japan Limited(瑪氏)，周五 (13 日) 宣布回收部分批號的「士力架花生巧克力」和同生產線所製造的其他產品。理由在於有消費者向該公司反映，吃到摻雜玻璃碎片的士力架花生巧克力。

根據 Mars Japan Limited 官方網站公布之訊息，這次實施回收的產品包括：

「士力架花生巧克力」，日本商品編碼 (JAN Code)：4902397840602，賞味期限 2023.1.8 或 2023.2.5。

「士力架花生巧克力隨手包」(180g 裝)，JAN Code：4902397849056，賞味期限 2023.1.8 或 2023.2.5。

「士力架花生巧克力迷你」，JAN Code：45164804，賞味期限 2023.1.8 或 2023.2.5。

「士力架白巧克力」，JAN Code：4902397863724，賞味期限 2023.1.8。

回收產品一覽 (圖片：擷取自 Mars Japan 官網)

這次回收的總數量約 300 萬個，Mars Japan 提醒消費者，若發現手邊有符合回收條件的產品，請務必通知該公司來進行回收、也千萬不要食用。全部的回收費用將由 Mars Japan 方面負擔，Mars Japan 於日後也將寄送和回收商品等值的商品卡片給消費者。

另根據《富士新聞網》(FNN) 周五 (13 日) 報導，有多名消費者向 Mars Japan 反映，在士力架花生巧克力當中吃到玻璃碎片，其中一人的牙齒還因此出現缺角。