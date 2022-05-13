Robinhood獲交易所巨頭FTX創辦人入股 盤後狂飆逾30%

監管文件披露，加密貨幣交易所 FTX 創辦人斥資近 6.5 億美元入股 Robinhood(HOOD-US)，帶動後者在周四 (12 日) 盤後狂飆超過 30%。

美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，FTX 創辦人兼執行長 Sam Bankman-Fried 透過旗下公司 Emergent Fidelity Technologies，以 6.48 億美元價格買進超過 5600 萬股的 Robinhood 股票，持股比重達 7.6%，成為 Robinhood 唯一的董事和大股東。

FTX 是全球最大的加密貨幣交易所之一，也是 Coinbase 和幣安 (Binance) 的主要競爭對手，但目前沒有在美國提供服務。

文件指出，Bankman-Fried 之所以大手筆買進 Robinhood，是因為相信這是一筆具有吸引力的投資，無意改變或影響 Robinhood 的控制權。

消息傳出後，Robinhood 盤後一度暴漲 36%，隨後收斂，截稿前漲約 23%。該股周四收漲 5.03% 至每股 8.56 美元，仍較去年 7 月的 IPO 價格跌約 77%。

儘管目前無意採取任何行動，文件顯示，若情況有所轉變，Bankman-Fried 也可能考慮採取策略，或是透過營運或管理舉措等方式來提高股東價值，甚至收購更多股份。