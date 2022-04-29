〈財報〉Robinhood第1季營收大幅縮水 活躍用戶減少

零售經紀商 Robinhood (HOOD-US) 第 1 季虧損超出預期，營收萎縮，顯示出一年前令華爾街著迷的散戶交易熱潮可能已經失​​去動力。

該公司股價在周五 (29 日) 盤前交易中下跌 9.8%，可望在開盤後接近歷史低點。

Robinhood 成為去年迷因股票傳奇的主要推手之一，散戶註冊帳戶並幫助推動 GameStop (GME-US) 等股票的快速上漲。這讓第 1 季財報很難進行比較，但交易活動的放緩甚至比預期的還要嚴重。

CEO 特內夫 (Vlad Tenev) 在與投資人和分析師的電話會議上表示：「我們的大客戶仍保持活躍，但餘額較低的客戶下降更為明顯。」「由於股市的不確定性，我們的客戶對其投資組合變得更加謹慎。」

根據 Refinitiv 對分析師的調查，該公司報告的內容與華爾街的預期相比如下：

●每股虧損 45 美分，高於預期的 36 美分

●營收 2.99 億美元，低於預期的 3.558 億美元

在截至 3 月 31 日的當季，Robinhood 的虧損從一年前的 14 億美元或每股 6.26 美元收窄至 3.92 億美元或每股 45 美分。營收年減 43% 至 2.99 億美元。

Robinhood 表示，其每月活躍用戶 (MAU) 從去年同期的 1770 萬和上季的 1730 萬下降至 1590 萬。該公司每用戶平均收入 (ARPU) 為 53 美元，低於去年同期的 137 美元和上季的 64 美元。

為了推動營收和用戶增加，Robinhood 一直在推出新產品和新功能。該公司在 3 月下旬宣布延長交易時間。

Robinhood 還在 4 月初向客戶推出加密錢包。第 1 季加密交易營收下降至 5400 萬美元，但超過股票交易的 3600 萬美元。一年前，這些數字分別為 8800 萬美元和 1.33 億美元。

期權交易是最大營收來源，為 1.27 億美元，低於一年前的 1.98 億美元。

Robinhood 也在關注其成本。Robinhood 周二 (25 日) 表示將裁減約 9% 的全職員工，理由是「角色和工作職能重複」。

該公司周四 (28 日) 表示，現在預計 2022 年的營運費用將增加 2% 至 5%，不包括基於股票的薪酬。之前的財測是增加 15% 到 20%。

特內夫表示，該公司的目標是在今年底前實現調整後 EBITDA（即利息、稅項、折舊和攤銷前利潤）為正值。該指標顯示第 1 季虧損 1.43 億美元。