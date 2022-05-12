匯鑽科首季獲利衰退 EPS 0.23元 Q2可望重回成長

專業表面處理廠匯鑽科 (8431-TW) 今 (12) 日公布財報，第一季稅後純益 1022 萬元，季減 84.97%，年減 81.42%，每股純益為 0.23 元。公司認為，大陸華南廠 4 月起已全面恢復正常運作，將加班處理客戶訂單，泰國廠也維持全線生產，以目前客戶訂單及生產狀況來看，第二季起公司整體營運可望重回成長軌道。

匯鑽科 2022 年第一季營收 30.03 億元，毛利率為 27.36%，季減 10.51 個百分點，年減 13.07 個百分點，稅後純益 1022 萬元，季減 84.97%，年減 81.42%，單季每股純益為 0.23 元。

對於首季獲利大幅下滑，匯鑽科主管指出，主因在於大陸廠因配合中國政府防疫需求停工，整體供應鏈部分零組件缺貨，以及全球原物料價格浮動劇烈。

匯鑽科 4 月營收為 1.08 億元，月增 18.3%，年增 19.6％，主要在於大陸廠恢復全產能運作，並加班處理客戶訂單，美系 3C 客戶智慧型手機 Type C 相關應用產品的表面處理量從 3 月遞延到 4 月，以目前美系品牌客戶訂單及生產狀況來看，預估第二季 Type C 及 TWS 相關產品的表面處理量可望逐步將第一季受疫情影響之訂單補上。

匯鑽科表示，在商用硬碟表面處理方面，泰國廠 4 月中因應潑水節歷年固定國定新年假期停工 6 天，進行歲修及防疫消毒工作，泰國廠 4 月硬碟表面處理量較 3 月減少 15％，屬於正常範圍，目前預估第二季硬碟表面處理業務可望維持穩健。

匯鑽科表示，以目前客戶訂單及整體生產狀況來看，第二季整體營運可望重回成長軌道，但須持續密切觀察國際情勢變動、疫情最新發展，以及零組件供貨情形，機動調整大陸與泰國廠區產線配置，並因應上游原物料漲價及零組件供貨情形，並與客戶動態溝通調整出貨價格，反應生產成本變動。