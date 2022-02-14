季節性影響 匯鑽科1月營收1.26億元 月、年雙減

專業表面處理廠匯鑽科 (8431-TW) 今 (14) 日公告 1 月營收 1.26 億元，較上月減少 13.9％，年減 6.29%，匯鑽科主管指出，1 月營收下滑，主要在大陸工廠因應農曆年假返鄉潮造成人力緊缺，客戶端來料減少造成。

匯鑽科主管指出，扣除工作天數減少因素，匯鑽科 1 月的 3C 產品、硬碟及無線藍芽耳機（TWS）三大產品線日均表面處理業務量仍較上月成長。其中美系 3C 客戶高階珍珠鎳表面處理業務部分，近期從新款智慧型手機 Type C 相關零組件，延伸至平板、筆電等產品，帶動整體珍珠鎳表面處理量提升，且由於客製化珍珠鎳表面處理的技術門檻高，毛利率也較高，挹注公司整體營收及獲利。

匯鑽科 2022 年美系客戶 TWS 相關的表面處理業務可望持續提升，由於匯鑽科已取得美系客戶高階經典款及旗艦款 TWS 產品認證，並獲客戶全系列無線藍芽耳機表面處理訂單，且美系客戶無線藍芽耳機對表面處理的要求較高，公司可望持續受惠，今年 TWS 表面處理業務將可望較去年持續成長。

匯鑽科表示，隨著雲端運算及資料中心對商用硬碟需求持續增加，公司硬碟表面處理業務量可望維持穩健成長；此外，公司已在去年第四季開始調高硬碟表面處理價格，反映上游原料及化學品漲價，預估今年硬碟表面處理業務的營收獲利貢獻可望持續提升。

匯鑽科今年開始切入伺服器散熱模組及通訊電子連接器表面處理市場，並配合美國半導體大廠客戶推出新款伺服器晶片的進度，導入伺服器散熱模組表面處理業務；通訊電子連接器表面處理業務，則主攻少量多樣的通路市場，客戶群廣泛拓展至利基型電子、通訊、消費及顯示器等多元產業，降低出貨集中風險與淡旺季差異，均可望為公司整體營運再添成長動能。