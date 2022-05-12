〈鴻海法說〉中國廠區正常生產 迎轉單市占率提升

外界關注中國防疫封控的影響，鴻海董事長劉揚偉今 (12) 日表示，主要生產廠區都未受影響，維持正常生產，也更有機會爭取客戶訂單，取得更多的市占率。

劉揚偉指出，鴻海全球廠區分散、產品多元，加上在中國大部分廠區採取閉環式正常生產，因此若封控持續，反倒有機會因為鴻海能正常出貨，進而增加市占率。

劉揚偉直言，封控對物流確實造成挑戰，團隊也花很多心力安排員工食宿並與當地政府溝通，目前看來整體影響有限，但物料方面，除非疫情變緩，不然要維持出貨順暢的情況下，價格高檔在接下來半年都會是常態。

針對通膨的影響，劉揚偉維持先前看法，認為會對低階的消費性產品造成影響，也逐漸看到在發生，但對鴻海主要生產地中高階產品來說不受影響。

至於台灣本土疫情也再起，劉揚偉表示，病毒走向輕症明顯，大部分國家也走向共存，因此雖然有零星個案，但對廠區沒有重大影響，很早就透過分組分流、樓層網格化、禁止跨廠等措施降低感染，並免費提供快篩，過去半年每個禮拜每名員工都可以用上 1 劑快篩。

劉揚偉表示，鴻海全球約 100 萬員工，截至 5 月 11 日共有 489 人確診，台灣只有 12 位員工來自廠區感染，凸顯防護措施成效；而在疫苗接種方面，已經有 71 萬人完成 3 劑接種。