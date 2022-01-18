匯鑽科看好今年業績將再成長創高 規劃擴充泰國廠

金屬表面處理廠匯鑽科 (8431-TW) 2021 年營收創高，展望今年，匯鑽科業務觸角將進一步延伸至伺服器散熱模組及通訊電子用連接器等利基型市場，預估年營收成長至少 1 成；另外，泰國一廠啟用後，也已購置土地，將再建置新廠。

匯鑽科 2021 年受惠美系品牌大廠新款智慧型手機、無線藍芽耳機及 3.5 吋商用硬碟零組件表面處理成長，全年營收 13.56 億元創新高，年增 30.39%，

目前匯鑽科代工服務據點包括中國深圳及泰國，董事長李素白指出，泰國一廠正式啟用後，也已斥資約 1 億元在當地購置興建新廠土地，預計董事會核准後分期投入資金進行開發新產能，首期工程將投資約 4 億元，將進行土木工程建置。

匯鑽科目前仍看好 3C 電子連接器今年營運接單成長，車用散熱產品方面，李素白指出，由於疫情遞延因素，與艾姆勒 (2241-TW) 合資的長鑽科技，預計第二季完成產線認證，最快下半年有營收貢獻，在稼動率提升下，目標年底前單月損平。

至於伺服器散熱模組表面處理，匯鑽科在產品設計前期即與美國半導體大廠客戶合作開發，並共同制定規格，將參與機構設計及量產規劃，近期已完成產品規格測試及驗證，未來公司提供的伺服器散熱模組表面處理將可適用於支援客戶各款新晶片的雲端伺服器系統架構，協助客戶降低研發成本，並有效縮短產品上市時間。

匯鑽科 2021 年資本支出在 2 億元以內，今年預算上維持資本支出在同樣水準。

匯鑽科 2021 年前三季稅後純益 1.2 億元，年增 1.3 倍，每股純益 2.69 元，2021 年第四季雖遭遇原物料大幅上漲及運輸費用增加影響，預估單季仍可維持獲利。