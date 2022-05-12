波音：供應鏈中斷衝擊737 MAX的生產與交貨

據報導，美國飛機大廠波音 (BA-US) 在週三 ( 11 日) 表示，供應鏈中斷已經對 737 MAX 客機的生產和交貨造成衝擊，但預期不會干擾全年產量計劃。同時，該公司也表示中國已經接近解除飛行禁令。

波音財務長 Brian West 表示，該公司仍在努力供應短缺問題，目前 737 MAX 的生產和交貨受到特定接線器短缺所衝擊，公司正努力應對因俄烏戰爭而加劇並且更廣泛的供應鏈中斷。West 也表示，這反映出如今的供應鏈世界，相當本地化且孤立。

儘管供應鏈問題持續，West 指出，整體而言，公司已準備好依照原先計畫，每月生產 31 架飛機。波音在 4 月共交貨 35 架飛機，低於 3 月份的 41 架，其中，有 28 架是最暢銷的 737 MAX。

中國是全球上最大的航空市場之一，至今仍未批准 737 MAX 重返商業服務。在停飛和長達數年的關稅戰之前，波音有近四分之一飛機銷往中國。

波音表示，中國如今已接近讓 737 MAX 恢復服務，監管機構和旅客訂票的進展主要是因嚴格的防疫限制而延宕，並不是因美中兩國之間的貿易緊張局勢。

不過，West 也強調，無論有沒有中國，需求都很強勁。在提高 737 MAX 產量方面，主要是取決於公司對供應鏈的信心，而非需求訊號。

先前，有知情人士透露，波音公司即將與達美航空 (DAL-US) 就多達 100 架 737 MAX 10 噴氣式客機簽署里程碑式訂單。如果得到確認，將是達美航空對波音最暢銷的單走道飛機系列的第一筆訂單，也是該航空公司 10 年來給波音公司的第一筆主要訂單。