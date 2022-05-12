祥碩Q2營收估下滑 代工新品下半年放量

高速介面 IC 廠祥碩 (5269-TW) 今 (12) 日召開法說會，總經理林哲偉表示，第二季由於全球外在環境影響，加上傳統 PC 淡季，營收估較上季下滑，但在 ODM 客戶代工新品量產下，有助淡化全球外在環境影響，看好下半年營運再優於去年同期。

林哲偉指出，現今受俄烏戰爭延燒、全球通膨升溫及中國實施封城三大因素影響，市場普遍對第二、三季看法皆保守，如歐洲需求仍弱，亞太地區需求也都開始改變，坦言第二季生意看法跟 4 個月前看法有落差。

不過，祥碩在新品開發進度持續推進，其中，ODM 代工新品 5 月就配合客戶需求小量生產，PCIe Gen 4 也已通過客戶驗證，看好隨著 CPU 頻寬增加，客戶也往 PCIe Gen5 推進，帶動 PCIe Gen4、USB 規格提升需求同步增加。

至於 PCIe Gen5，祥碩 Test chip 本周已完成設計定案 (Tape-out)，主要配合 ODM 客戶明年產品規格的要求，林哲偉也認為，相關產品開發不會受到景氣影響，將持續按計畫進行。

針對今年在 ODM 客戶端的訂單掌握度，林哲偉補充，祥碩與客戶的配合關係越來越緊密，今年高階產品就會由祥碩提供，加上之前的中階、低階，未來祥碩將 100% 提供客戶高、中、低階產品，期望在未來看到更多營收貢獻。

自有品牌方面，林哲偉預期，USB 4 的 Device 端、HOST 端產品分別在第三季、第四季完成客戶驗證，其中，祥碩 Device 端主要與另一家 ODM 客戶合作，在客戶的 Thunderbolt 生態系扮演重要角色，該顆產品結合 thunderbolt 控制晶片、USB4 控制晶片、NVMe 介面三大產品，可滿足客戶最高階需求。

展望全年營運，林哲偉看好，由於今年在代工方面頗有斬獲，其成長性最大，其次是自有品牌，最後才會是中國標案市場，坦言中國標案的能見度較差，認為其今年保持正常就算不錯。