波音737 MAX 10卡關！FAA警告年底前恐無法獲安全認證

路透周五（25 日）援引知情人士消息報導，美國聯邦航空管理局（FAA）本周已發函給波音，警告其可能無法在年底前獲得 737 MAX 10 的安全認證，若該機型無法順利獲得認證，將無法投入載客服務。

據知情人士透露，FAA 航空安全辦公室代理經理 Ian Won 在本周一的信件中，要求波音提供一份「成熟的認證時間表」，以及關於 737 MAX 10 和 777-9 客機安全檢測的最新進展。這兩種客機的設計都在開發中，在正式服務前皆需認證。

737 MAX 10 比早期的 737 MAX 窄體客機更長，而 777-9 是一款寬體飛機，是 777 升級版（被稱爲 777X）的最初版本。

消息人士稱，Won 在信中寫道，就目前波音 737-10 機型項目的成熟度而言，FAA 擔心其可能無法在期限內獲得國會認證。

國會在 2020 年提出《飛機認證、安全和問責法案》(Aircraft Certification, Safety, and Accountability Act)，該法案改變 FAA 對新飛機的認證方式，將認證駕駛艙警報新安全標准的最後期限定在 2022 年 12 月底。

如果 FAA 在今年年底前不批准 737 MAX 10，只有國會可以延長期限。

據報導，波音已向一些議員提出，如果這款飛機未獲批准，將對就業和生産造成潛在影響。

此外，FAA 還在信中要求波音更新這些將投入服務飛機取得認證的預期時間，消息人士稱，按照 FAA 的認知，目前波音 737 MAX 10 和 777-9 現有的認證時間表是舊的，無法反映最新進展。

當波音被問及是否更新時間表時，該公司表示設定獲得認證時間並未超過先前預期，會根據 FAA 的要求提供認證計畫的相關資料，並表示會配合 FAA，致力完成 777-9 和 737-10 的認證。

截稿前，波音 (BA-US) 盤前股價略跌 0.29%，每股暫報 188.51 美元。