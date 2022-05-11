〈華碩法說〉顯卡需求正向 手機事業今年可望獲利

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (11) 日召開法說會，外界關注，華碩板卡事業是否受到加密貨幣市場降溫影響，共同執行長許先越說，加密貨幣修改挖礦機制的趨勢明確，不過既有電競需求仍未被滿足，今年顯卡營收仍正向看待，另一方面，也透露，今年手機事業可望在新品推出下，繳出獲利成績。

許先越表示，加密貨幣需要耗費龐大電力，相當不環保，因此有人提出修改加密貨幣挖礦機制，從 PoW 共識機制 (Proof of Work，工作量證明) 轉變成 PoS(Proof of stake，權益證明)，這個趨勢在乙太幣已相當明確，預期今年下半年就會做轉換，而顯卡需求也將回歸正常電競市場。

許先越進一步指出，依目前供需判斷，顯卡之於電競市場需求，供給仍相當不足，隨著電競市場持續蓬勃發展，華碩也將持續與超微 (AMD-US)、輝達 (NVDA-US) 推出新品，認為今年顯卡營收仍將正向成長。

法人也關注華碩手機事業狀況，許先越說，去年出貨量約落在 80 萬台，今年以成長為目標，並將推出更多產品，在新品帶動下，手機事業可望繳出獲利成績單。

至於加薪攬才方面，許先越表示，因應外界環境變化，華碩今年度的年度調薪將提前至上半年執行，且會做薪資結構性調整，至於員工持股信託制度方面，目前已有提案，但仍有細節待討論，將力拚在今年談定。