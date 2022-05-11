〈群創財報〉擬減資9.5% 加盈餘分配每股可拿回2元現金

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (11) 日董事會通過擬辦理現金減資，預計減資 9.5%，每股退還股東約 0.95 元，同時也通過去年盈餘配發，每股擬配發 1.05 元現金股利，合計股東每股將可拿回 2 元現金，若以今日收盤價 13.4 元計算，現金殖利率達 14.92%。

群創表示，為提升股東權益報酬率暨調整資本結構，董事會決議擬辦理現金減資退還股東股款，以因應總體經濟及產業環境變局，平準化景氣循環波動對未來營運及財務結構、現金流的影響，並以彈性工具組合為股東創造穩定報酬。

群創目前實收資本額約新台幣 1055.96 億元，本次現金減資金額約 100.31 億元，預計消除股份約 100.31 萬仟股，以已發行普通股股份總數約 1055.96 萬仟股計算，減資比例約 9.5%，預計每股將退還股東約新台幣 0.95 元現金，減資後實收資本額將降至新台幣 955.65 億元。

群創表示，本次現金減資將提請股東會通過，並呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日及減資換股基準日等相關作業事宜。

群創去年稅後純益約 575 億元，每股純益達 5.53 元，群創指出，今日董事會也通過盈餘分配案，擬在本次現金減資前，每股配發現金股利約 1.05 元，加計現金減資退還 0.95 元，合計每股將可拿回 2 元現金股利，若以今日收盤價 13.4 元計算，現金殖利率達 14.92%。

展望未來，群創表示，將持續秉持 3Vs 經營理念，致力推動數位轉型、智慧製造與精進研發技術實力，透過產業跨域整合，擴大串聯場域生態圈，持續在顯示及非顯示應用領域上推出高值化、差異化的產品，以因應人工智慧、物聯網、5G、元宇宙、智慧城市、ESG 永續發展新浪潮。