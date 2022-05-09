中國封城打擊筆電供應鏈 華碩、代工雙雄4月營收月減幅3成起跳

中國華東地區 4 月疫情蔓延，當地政府實施嚴格輕零政策，上海、江蘇封城引發一連串生產、物流連鎖反應， 導致筆電品牌華碩 (2357-TW) 與筆電代工大廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 4 月營運大受打擊，營收都月減至少 3 成起跳，代工雙雄出貨量皆驟降逾 45%。

華碩 4 月集團營收 334 億元，其中品牌事業營收跌破 300 億元大關至 295 億元，月減 42.2%、年減 19%，是近 23 個月以來低點；累計前 4 月營收 1718 億元，年增 10.6%；累計前 4 月，品牌營收則達 1574 億元，年增幅收斂至 8.9%。

廣達受上海封城影響更為明顯，4 月營收 667.28 億元，較上月大減 39.5%、年減 21.35%，創 8 年來同期新低，累計前 4 月營收 3685 億元，年增 4.16%；出貨方面，4 月筆電出貨 320 萬台，月減、年減皆為 47.54%，累計前 4 個月筆電出貨 2010 萬台，年減 19.92%。

仁寶 4 月受昆山停工影響，營收 539.2 億元，月減 47.5%、年減 39.6%，創 5 年同期新低；累計今年前 4 月營收達 3217.7 億元，年減 10.4%，出貨方面，4 月筆電出貨下滑至 220 萬台，月減 52.17%、年減 50%，累計今年前 4 月出貨約 1400 萬台，年減 20%。

近期上海、江蘇疫情已逐漸趨緩，並逐步公布復工白名單，展望未來，仁寶認為，5、6 月將加班生產彌補進度，目前昆山廠區正逐步復工中；華碩則力拚達成顯著優於產業的成長目標，預期今年電競筆電出貨仍可望年增 2 成以上，力拚未來每年營益率都超過 6%