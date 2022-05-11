〈華碩法說〉首季賺逾一股本EPS 14元 創歷年同期新高

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (11) 日公布首季財報，在筆電、主板動能延續下，營運淡季不淡，雖然面臨俄烏局勢等大環境不確定因素影響，單季仍大賺逾一個股本，稅後純益達 104.3 億元，每股賺 14 元，創下歷年同期新高。

華碩首季品牌合併營收 1279.62 億元，季減 9.78%、年增 18.37%，毛利率 18.67%，季減 0.91 個百分點、年減 3.34 個百分點，營益率 7.87%，季減 0.82 個百分點、年減 2.82 個百分點，稅後純益 104.3 億元，季減 13.5%、年增 6.53%，賺逾一個股本，每股純益 14 元。

業外方面，華碩首季業外獲利約 29.7 億元，季增 72%、年增 328%，主要大項包含匯兌利益達 10.91 億元，至於轉投資亞旭則受停工事件影響，單季再度轉虧，稅後虧損約 1.82 億元。

產品營收比重方面，華碩首季個人電腦 66%，零組件、手機則各占 33%、1%，全年來看，出貨地區仍以亞洲占約 47% 最高，歐洲、美洲各占 30%、23%。

展望本季，華碩預期，個人電腦、零組件出貨都將呈現季減，其中，預期個人電腦出貨將季減約 10%，零組件則估季減 10-15%。

另一方面，華碩今日也宣布推出多款超微 (AMD-US) RX6000 顯示卡新品，包含 ASUS TUF Gaming Radeon RX 6950 XT、ROG Strix Radeon RX 6750 XT、ASUS Dual Radeon RX 6750 / 6650 XT、ASUS Dual Radeon RX 6400、Phoenix Radeon RX 6400，可望滿足入門至高階玩家不同需求，並為業績再添動能。