華碩推兩款RTX 3090 Ti顯卡新品 搶高階電競、創作者市場

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (14) 日宣布推出兩款旗鑑級顯卡新品，分別為 ROG Strix LC、TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti，正式在台上市，鎖定創作者、電競玩家，搶攻高階顯卡市場商機，儘管近期顯卡市場雜音不斷，但主板廠仍看好高階市場需求將維持強勁。

華碩表示，兩款旗艦級顯卡新品，將內建更高 24 GB GDDR6X 記憶體，可大幅提升運作時脈達 21 Gbps，加上 4K 更新率，將提供使用者沉浸感十足的視覺饗宴，即使 GPU 在高負載工作下，仍可提供極致流暢性，淋漓釋放 GeForce RTX 顯示卡性能。

營運方面，華碩首季品牌合併營收衝上 1279.62 億元，季減 9.61%、年增 18.37%，創下分家以來同期新高，華碩表示，雖然近期產業受供應鏈、物流、地緣政治、通膨等諸多變數干擾，但公司團隊將妥善對應複雜多變的產業環境，力拚達成優於產業的成長目標。

不過近期顯卡市場雜音不斷，通路零售價出現大幅度修正回檔，雖然平均價格仍高於建議零售價，但 3 月平均降幅達約 1 成，後續也不排除再降價，外界預期，顯卡價格反轉向下後，顯卡廠過去兩年的價格紅利派對也將結束。

面對顯卡價格修正，主板業者近期坦言，終端市場價格確實出現修正，價格也還沒回到過往合理價格，不過整體產業供給、通路庫存可望逐步恢復健康，對產業發展正向，並預期如 RTX 3090 Ti 等高階產品仍可望有一定需求支撐，除華碩外，技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW) 也陸續釋出 RTX 3090 Ti 新品。