疫情影響 華碩4月品牌營收跌破300億元 創23個月新低

筆電品牌廠華碩 (2357-TW) 今 (9) 日公布 4 月營運表現，受中國封控、物流影響，集團營收 334 億元，其中品牌事業營收跌破 300 億元大關至 295 億元，月減 42.2%、年減 19%，是近 23 個月以來低點；累計前 4 月營收 1718 億元，年增 10.6%；累計前 4 月，品牌營收則占 1574 億元。

華碩表示，近期產業受供應鏈、物流、地緣政治、通膨等諸多變數干擾，公司團隊將妥善對應複雜多變的產業環境，深耕品牌價值，力拚達成顯著優於產業的成長目標。華碩將於本周三舉辦第一季法說會，將說明營運結果與展望。

華碩指出，公司持續擴大商用、電競、創作者等分散市場策略，其中，電競產品目前已占整體營收比重逾 4 成，縱使整體市場成長趨緩，預期今年電競筆電出貨仍可望年增 2 成以上，此外，華碩也對營運訂下長期目標，將力拚未來每年營益率都超過 6%。

同時，華碩近年也積極布局 AIoT 領域市場，上月底再砸下 8.25 億元加碼投資振樺電 (8114-TW) 子公司瑞傳，加計去年 2 月已完成的第一階段投資，累計總投資 23.25 億元，取得瑞傳約 45% 股權，規劃將瑞傳打造成為工業物聯研製中心。