〈房產〉去年Q4電梯大廈宅賣最好 房貸量、總價雙創高

根據聯徵中心去年第四季的房貸資料顯示，電梯大樓已經成為市場上最受歡迎的主流產品，去年第四季共有 2.9 萬名房貸族購買電梯產品，數量遠超過公寓、透天、套房，房貸族購買電梯大廈的比例高達 56%，數量也創下歷年的單季新高。

現代人喜歡設計新穎，具有豐富公設、電梯與管理服務的社區產品，電梯大樓成為市場最好賣也是最主流的產品，相較於公寓產品的老舊、需要爬樓梯、缺乏社區管理、要自己倒垃圾等缺點，電梯在居住品質上有更多優勢，不過公寓因為坪數實在與超低管理費優勢，加上長期仍具有改建機會，在市場上仍有一定的需求。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，至於透天產品在中南部仍是相當受到歡迎，不過大樓產品呈現強勢崛起，近年中南部地區推案型態也都轉為大樓產品當道，且銷售狀況與房價都表現強勁。統計聯徵中心去年第四季的房貸資料，有 56% 屬於電梯大廈產品，平均成交總價達 1229 萬元，且樣本數 2.9 萬件，房貸數量與房價都創下 2009 年統計以來的新高，成交第二多的則是透天厝產品，平均成交的鑑估價格為 1197 萬元，樣本數則達到 1 萬件，佔比約為 19%，是所有產品中的第二名。

第三名則是公寓產品，平均鑑估價為 880 萬元，成交樣本數 5997 件，相較於大樓產品房貸件數創新高，公寓產品的高峰期已過，2010 年單季出現過兩次 8000 件的公寓房貸，顯示隨屋齡老化與住宅需求改變，公寓產品逐漸被大樓產品取代。