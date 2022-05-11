〈房產〉一日生活圈 高鐵站區周邊宅桃園交易居冠

「軌道經濟」持續發酵，根據實價登錄資料，房仲業者統計近一年全台距離各高鐵站 800 公尺範圍內的成屋交易，其中，交易量最大的是高鐵桃園站，近一年交易量 870 件。

高鐵站區周邊住宅均價中，以台北站每坪 72.3 萬元最高，桃園站、新竹站房價站穩 3 字頭，全台各高鐵車站中僅剩苗栗站、雲林站及嘉義站還有 1 字頭房價。

永慶房產集團統計近一年全台高鐵站周邊房市交易價量，以交易量來看，桃園站以 870 件居冠，其次則是左營站，近一年交易件數為 686 件，台北站則以 612 件排名第三，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，高鐵桃園站也就是大家熟知的青埔特區，隨著公共設施逐步完善，加上機捷交通機能優勢，鄰近桃園機場，加上購物商場、水族館、公園、綠地等區域利多，集生活、觀光、就學、各式機能於一身，吸引不少首購、換屋等自住族群進駐。

陳金萍進一步說明，交易量第二名左營站具備三鐵共構優勢，位於高雄市區內，周邊發展成熟，原本就是高雄房市指名度高的區域，而在台積電宣布設廠高雄煉油廠舊址之後，更為當地房市增添柴火，交易市況更加熱絡，目前住宅均價約每坪 23.2 萬元。

交易量第三名落在高鐵台北站，除了三鐵共構外，也是捷運轉乘的重要站點，串聯大台北地區交通路網，加上台北市府近年積極推動「西區門戶計畫」，最受矚目莫過於雙子星開發案，加上周邊還有北車 E1E2 公辦都更、中華郵政雙塔等 6 大複合開發案，交通、建設題材讓高鐵台北站周邊成為近年購屋客熱門關注焦點，房市交易表現不俗。

以住宅均價來觀察，陳金萍說，彰化站、台南站周邊開發較晚，目前僅在預售推案階段，素地仍多，尚未有成屋交易揭露，其餘 10 站中，可以發現雙北地區的南港站、台北站與板橋站住宅均價都突破 50 萬元，受惠三鐵共構的優勢，加上南港站有經貿園區、台北站有西區門戶計畫翻轉軸線以及板橋站新板特區等各項重大建設匯聚。

桃園站與新竹站則站上 3 字頭房價，相較於雙北地區價格相對實惠，因此，吸引不少雙北客南下桃園，也購屋吸引不少竹科新貴選擇當「北漂族」。