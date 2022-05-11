〈央行報告搶先看〉楊金龍：高通膨現象恐延續 回落時點估落在明年

台灣央行總裁楊金龍明日將赴立院備詢，在今 (11) 日新出爐的書面報告中，楊金龍指出，地緣政治緊張、原物料價格飆漲、疫情反覆，以及氣候變遷加劇等風險，恐使全球高通膨現象延續，並造成美國等主要經濟體加速緊縮貨幣政策，預料通膨回落時點會落在明年。

楊金龍明日將赴立院財委會進行「我國央行是否跟進美、歐、英、澳等國採行包含升息等貨幣緊縮政策，並調整房地產市場選擇性信用管制措施」報告。

楊金龍指出，相較於去年底，國際機構已大幅下修今年全球經濟成長率預測值，並大幅上修全球通膨率預測值。

展望未來，地緣政治局勢緊張、國際原物料價格飆漲、變種病毒引發疫情反覆，以及氣候變遷加劇等風險，均可能促使全球高通膨現象更持久，造成美、英等主要經濟體恐加速緊縮貨幣政策，並進而衝擊全球經濟活動、擴大金融市場波動，增添全球景氣下行風險。

楊金龍也提到，今年美國、英國和歐元區的通膨率預測值均升逾 6%，澳洲也超過 3%，通膨壓力較大，預期主要經濟體通膨率回落時點會落在明年，原因在於今年有高基期效應，且明年全球供應鏈問題可望逐步紓解。

楊金龍再度重申，基於維持物價穩定的法定職責，央行將維持採取緊縮性貨幣政策立場。

楊金龍引用據 S&P Global Market Intelligence 預測，今年我國通膨率為 2.7%，相較於美、英、澳、歐等經濟體仍屬溫和，而明年有望回降至 1.7%。