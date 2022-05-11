〈焦點股〉法說翻多 紡織股王強彈站回500元

成衣雙雄首季獲利亮眼，同創單季新高，儒鴻 (1476-TW) 更在法說會上表示，受惠大客戶 Nike 上修第四季訂單，全年出貨量將成長，因此上調展望，今 (11) 日在大量買盤湧入下，股價一度逼近漲停，重返 500 元大關，收復季線，聚陽 (1477-TW) 開高後隨即陷入震盪整理，力守平盤之上。

在法說會翻多的激勵下，紡織股王儒鴻今天股價大漲逾 9%，一度來到 510 元，攀上 2 個月新高；聚陽早盤一度勁揚逾 3%，最高來到 163.5 元，但賣壓隨之出籠，呈現多空拉鋸，力守平盤；此外，力麗、大東、集盛、利勤、台南等多檔紡織股也吸引部分資金進駐。

儒鴻昨天在法說會上透露，大客戶 Nike 近期上修第四季訂單，因此，公司預估全年成衣出貨量將成長，上調展望，其他品牌商或通路是否跟進上修訂單仍待觀察。此外，儒鴻表示，隨著原料成本對製造端的壓力漸舒緩，加上平均單價 (ASP) 提升、新台幣貶值等因素下，毛利率會越來越好。

儒鴻第一季稅後純益 17.9 億元，季增 37.4%、年增 31.9%，每股純益 6.53 元，寫歷史單季新高；聚陽首季稅後純益 8.93 億元，季增 33.6%、年增 37.4%，每股純益 3.69 元，也是歷史單季最佳。