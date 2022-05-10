高物價吃掉薪資漲幅 Q1實質經常性薪資6年來首見負成長

主計總處今 (10) 日公布第一季我國全體受僱員工實質經常性薪資 41670 元，年減 0.1%，是 6 年來首見負成長。

據統計，第一季受僱員工經常性薪資平均為 44216 元，年增 2.71%，總薪資 68896 元，年增 3.04%，但剔除物價因素後，實質經常性薪資 41670 元，年減 0.10%，6 年來首見負成長，實質總薪資 64929 元，僅年增 0.22%，增幅也是 3 年來最少。

主計總處解釋，薪資水準有成長，但因第一季消費者物價指數年增率 (CPI) 高達 2.81%，薪資漲幅不及物價漲幅，造成實質經常性薪資負成長。

而從員工進退狀況來看，各行業進退人數相抵之後，3 月全體受僱員工較上月淨增加 1 萬人，顯示疫情對就業市場的影響略見緩和。

第一季受僱員工人數平均為 815 萬 6000 人，年減 4000 人或 0.05%，其中工業部門增加 0.15%，服務業部門則減少 0.19%。

就行業別觀察，第一季藝術娛樂及休閒服務業、批發及零售業分別年減 1 萬 1000 人、9000 人較多，而醫療保健及社會工作服務業、製造業則分別增加 1 萬 1000 人、6000 人，主計總處表示，後續會持續關注疫情升溫對服務業的影響。