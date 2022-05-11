〈啟碁法說〉年營收上看千億 可轉債拚6月底籌資完畢

啟碁 (6285-TW) 董事長謝宏波今 (11) 日表示，隨著公司年營收即將達到 800-1000 億元大關，需要一定的營運資金支持，近期也發行可轉債，總面額達 28 億元，預計 6 月底、7 月初能募集完畢。

謝宏波表示，目前股本約 40 億，隨著營運規模逐漸擴大，營運資金需求也隨之提升，加上物料供應問題需要資金，因此決議發行第三次可轉債；啟碁第一季營收達 194 億元，在公司預期下半年營收可望持續成長下，法人估今年營收有機會上看 800 億。

不過，謝宏波也點出今年營運一些挑戰，其中最大缺料問題明年第一季才可望恢復正軌，因此目前啟碁這類系統廠、零組件代理商高庫存現象將持續到年底。

謝宏波表示，由於長短料問題與營收規模成長，啟碁第一季存貨達 151.1 億元，季增 12%、年增 50%，預計缺料問題趨緩、營收向上的狀況下，今年啟碁庫存水位將維持，不會再增加。

除了缺料，謝宏波認為，俄烏戰爭、通膨造成購買力下滑，還有中國清零，都是今年需要應對的難題，另外，台灣缺電、缺工不確定因素使招供困難，以及大幅度匯率波動，都是營運上的挑戰。

至於近期台積電傳出代工費將再度漲價，謝宏波表示，目前第一、第二季迄今都未收到漲價通知，第三季預計也將不會漲價。