〈車市〉汎德永業年底前全台布建14座BMW i高速充電站

進口車商汎德永業 (2247-TW) 最新指出，由於 BMW 重磅電動車全新 iX xDrive40 旗艦版、iX xDrive50 旗艦版開始交車，而 BMW 純電四門轎跑 i4 eDrive40、i4 M50 預計 5 月下旬正式發表，為因應 BMW 電動車款陸續到位，將於年底前完成全台 14 座 BMW i 高速充電站建置。

汎德永業說明，i4 eDrive40、i4 M50 目前已搶先啟動 2023 年式車型配額銷售，為持續強化國人購買電動車誘因，近期配合品牌總代理布局充電站建置，將依國人的用車習慣和生活型態，於年底前完成台灣環島 14 座 BMW i 高速充電站建置。

汎德永業指出，透過 BMW i 高速充電站，BMW iX xDrive50 補充 100km 的續航里程最快僅需 6 分鐘，在充電站陸續布建完畢後，樂觀看此將有助未來擴大搶攻國內電動車市場。

另一方面，汎德永業興建中的台中保時捷 4S 多功能展示中心 ，預計明年第一季完工，而日前董事會通過汎德台中 BMW 北台中 5S 全功能展示暨服務中心投資案，預計共將斥資 13 億元興建全台最大 BMW 經銷據點，共達 7000 坪，未來在中部的二大據點陸續完成後，可望進一步吃下大台中高端客群的汽車銷售版圖。

汎德永業第一季單季稅後純益 3.21 億元，年增 14.8%，每股純益 (EPS)3.98 元，創近 5 年同期新高，而甫公布 4 月合併營收達 46.42 億元，月增 35.08%，年增 13.96%，創單月新高，反映新車到港交車潮的挹注。