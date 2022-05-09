〈車市〉Honda Fit拿下2022年度風雲車、最佳人氣雙料獎項

2022 車訊風雲獎評選結果今 (9) 日出爐， Honda Fit 獲多數評審肯定，拿下 2022 年度風雲車大獎，同時也獲得眾多網友投票支持，拿下 2022 最佳人氣車款。

車訊風雲獎執行委員會表示，今年 SUV 車款持續做為市場上的熱門級距，更是國產和進口車商必爭之地，競爭激烈。

其中，在國產中型 SUV 級距，上一屆得獎的 Ford Kuga 堪稱優等生，但今年面對全新改款 Hyundai Tucson L 來勢洶洶的挑戰，經過兩輪投票後，Hyundai Tucson L 拿下本屆最佳國產中型 SUV。

而在進口中型 SUV 方面，神車 RAV4 挾銷售人氣王氣勢，但異軍突起的歐系七人座 Skoda Kodiaq 經歷小改款後也大受歡迎，再加上同樣小改款提升戰力的 Subaru Forester，最終由 Skoda Kodiaq 成為 2022 最佳進口中型 SUV 得主。

另一競爭相當激烈的進口豪華中型 SUV 級距，在一群歐系車款 Jaguar I-Pace、BMW 小改款 X3、X4 和小改款 Volvo XC60 中，由日系大改款 Lexus NX 脫穎而出，由於 Lexus NX 大改後擁有駕駛者導向的全環繞座艙，並展現品牌獨特的高度識別性，全車系也導入最新智動駕駛輔助系統，獲選 2022 最佳進口豪華中型 SUV。

2022 車訊風雲獎透過 28 位專業汽車媒體、其他業界專業人士和消費者代表組成的評選團評比，除了靜態評選外，也規畫動態試駕與繞錐路線，經過第一輪票選和第二輪的現場不記名投票決選，在消費者選購不同級距車款時，作為重要的參考資訊。