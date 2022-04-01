〈車市〉3月特斯拉拿成長王 擠下BMW打入前10大車商

3 月新車掛牌數統計出爐，總車市達 39442 台，月增 62.5%、年減 8.7%，略高於車商預期，但由於缺車，前 10 大車商僅 4 家較去年同期成長，又以特斯拉 (TSLA-US) 成長幅度 116.9% 最多，並罕見打入前 10 大車商榜，把 BMW 擠出前 10 名。

3 月 TOYOTA 熱銷 11599 台，月增 45.1%、年減 5.5%，遙遙領先其他品牌商。

而 HONDA 以銷出 3398 台、月增 101.3%、年增 8.5%，排名第二，年增幅是國產車中表現最佳，單月市占率拿下 8.6%，主要因 CR-V 熱賣 2173 台，占品牌銷量超過 60%，而 FITS 也熱賣 1113 台。

LEXUS 則是進口車商表現最好者，銷出多達 2177 台，月增 20.1%、年增 24.3%，在高級進口車中市占率拿下 24.8%，在總車市中也拿下排名第 5，市占 5.5%，反映 NX 交車 947 台、RX 交車 530 台以及 ES 交車 334 台等挹注。

其中，LEXUS NX 連 2 月拿下豪華休旅車市銷售冠軍，和泰車透露，訂單已累積超過 7000 張，不過，由於車輛供給不穩定，交車候車期持續延長，將陸續反映在未來幾個月。

此外，3 月比較特別的是，TESLA 罕見擠進 10 大排行中，月銷 1633 台，月增 145.6%，年增 116.9%，買盤全數來自 MODEL3，並擠下 BMW 的 873 台。

而就第一季來看，前 10 大車商中僅 HONDA 繳出成長成績，由於缺料缺車，單季掛牌數 104344 台，年減 14.2%，又以 NISSAN、BENZ、FORD 和 BMW 均年減超過 20% 較多，MITSUBISHI 年減幅更達 30% 之上。

展望 4 月，和泰車 (2207-TW) 指出，由於缺車問題尚未緩解，外部還有通膨、俄烏戰爭等不利因素影響，預期單月銷量將降至 3.6 萬台。