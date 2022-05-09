股價慘跌 傳福特擬大舉拋售800萬股Rivian股票

據報導，美國電動車新創公司 Rivian(RIVN-US) 的 IPO 持股閉鎖期在 5 月 8 日期滿，初期投資人自 9 日起，可以開始賣出持股變現。有知情人士表示，Rivian 的大股東福特汽車 (F-US) 計劃出售 800 萬股 Rivian 的股票。

福特汽車目前擁有 1.02 億股 Rivian 的股份，約占 Rivian 總股份約 12%。知情人士表示，福特計畫透過高盛來售出持有的 800 萬股。

Rivia 於去年年底在美國納斯達克上市，備受投資人關注，該公司市值更是一度超越美國汽車大廠通用汽車 (GM-US)。但是如今該公司股價直落，今年迄今大跌了 70% 以上，擁有大量持股的福特也不再看好。

投資人如今正在密切注意 Rivian 執行其製造計畫的能力，Rivian 在 3 月份曾表示，由於面臨供應鏈限制和內部生產障礙，預計今年電動車產量僅有 25,000 輛，較原先目標砍半，並警告全年毛利率將落入負值。

執行長 RJ Scaringe 在財報電話會議中表示，若非受到供應限制，該公司有信心在今年實現至少 5 萬的量產目標。

Rivian 也警告，短期內恐無法倖免於供應鏈瓶頸，這類問題至少會持續到今年，為前景增添複雜性。

Rivian 預期今年營運虧損為 47.5 億美元，資本支出 26 億美元。Refinitiv 預期 Rivian 全年調整後每股虧損將達 4.97 美元，營收約 31.6 億美元。