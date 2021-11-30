TPK-KY再處分Canoo 持股比例降至2.97%

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (30) 日公告，為實現投資收益，自今年 3 月起陸續處分美國電動車新創 Canoo (GOEV-US)普通股約 112.26 萬股，處分利益達約 264.8 萬美元(約新台幣 7369.4 萬元)，本次處分完成後，持股 Canoo 比重將降至 2.97%。

宸鴻在去年斥資 1 億美元參與美國電動車新創公司 Canoo 上市前私募案，透過參與 HCAC 私募，取得 Canoo 約 4.29% 股權，擴大布局汽車、電動車產業。

宸鴻公告，本次是以每股平均價格 12.36 美元，總金額達約 1387.5 萬美元 (約新台幣 3.85 億元)，處分 Canoo 普通股約 112.26 萬股，處分利益達 264.8 萬美元 (約新台幣 7369.4 萬元)，處分完成後，仍持有約 707.73 萬股，持股比重降至 2.97%。

由於宸鴻當初投資 Canoo 是以私募方式投資，依相關會計準則規定，不屬於本業投資、也非短期投資，因此處分利益將認列在其他綜合損益 (OCI) 項目，增加股東權益，宸鴻指出，公司持續看好電動車產業前景，近期也投資紐西蘭電動機車製造商 Ubco。

營運方面，宸鴻今年以來持續受供應鏈缺料影響，拖累營運表現，展望本季，宸鴻認為，供應鏈缺料仍將影響出貨，但中大尺寸筆電、平板需求續居高檔，看好在產品組合轉佳下，全年獲利可望優於去年，法人則估宸鴻本季營收將季減 5-10%、營益率則維持上季水準。